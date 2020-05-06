Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

06.05.2020, 7:55, Разное

Предыдущие части здесь.

Встреча с сыном до его рождения

Итак, это произошло 7 или 8 лет назад. Однажды я и мой муж лежали в нашей кровати и смотрели телевизор. И вдруг краем глаза я заметила маленького ребенка, который стоял в дверном проеме нашей спальни.

Я подумала, что это Коннор, наш первенец, вылез из своей кровати и по тихому подкрался к нам, чтобы нас напугать. Я легко толкнула мужа локтем и тихо сказала ему об этом. Тем временем ребенок зашел в спальню и когда он начал подходить к кровати, мы оба разглядели, что это не Коннор (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Он двигался довольно неуклюже, низко склонив голову и его кудри на голове подпрыгивали при каждом его шаге, а еще было слышно как скрипит его подгузник. То есть это было совершенно реально. Он подошел вплотную к кровати, а потом резко присел, словно заметил что-то на полу. И больше не появлялся. Когда мы тут же посмотрели в то место, где он стоял, а потом и под кроватью, его нигде не было…

Мы переглянулись и я сказала мужу "Мы что, видели призрака?". А потом в моей голове что-то проскочило и я сказала "А что если это наш будущий ребенок, именно такой, с кудряшками, и мы просто случайно увидели его в будущем?" Мужу понравилась эта фантазия и мы посмеялись. А потом забыли об этом инциденте.

В то время мы вообще не думали о втором ребенке и не собирались заводить его в ближайшие годы. На всякий случай, сразу после этого странного видения мы сходили в комнату к Коннору и проверили, точно ли это был не он. Коннор крепко спал в своей кровати.

Прошло несколько месяцев и я внезапно узнала, что беременна. Это был мальчик, мы назвали его Лиам. Сейчас ему два года и однажды я заметила как он неумело ходит по комнате. Он двигался в томности как тот ребенок в нашей спальне, низко наклонив голову, и его кудрявые локоны подпрыгивали при каждом его шаге. Когда я заметила это, меня словно облили ведром ледяной воды.

Не было никаких сомнений в том, что именно Лиама мы тогда видели с мужем. И с ним продолжаются странности. Однажды я заметила его во сне, он подошел ко мне, был одет к красную рубашку, а его красивые локоны были неожиданно коротко подстрижены. В тот вечер он остался ночевать в доме моей мамы и когда я на следующий день поехала забирать его, оказалось, что он был одет в красную рубашку, а его волосы были коротко подстрижены.

Мама рассказала, что решила подстричь его, а красную рубашку он сам захотел надеть сегодня утром. А потом я не выдержала и спросила Лиама напрямую "Ты приходил сегодня к мамочке в сон", а он посмотрел на меня с очень серьезным видом, а потом кивнул.

Я считаю, что это был глюк в Матрице, но может быть наш сын умеет путешествовать в астрале и однажды он решил вернуться в прошлое и навестить нас. Все это можно посчитать домыслами и галлюцинацией, но мой муж тоже видел его в спальне, поэтому так просто от всего этого не отмахнуться.

Сокамерник читал мои мысли

Этот случай действительно испугал меня, но и сильно заинтересовал одновременно. Это произошло несколько лет назад, когда я попал в тюрьму за попытку ограбления (это была глупая ошибка, не судите меня строго, кроме того никто не пострадал). В общем я оказался в тюрьме и меня поселили в камеру на двоих.

Я и сокамерник быстро разговорились и через несколько недель он решил показать мне необычный фокус. Он сказал "Посмотри на меня и придумай в голове слово. Любое слово". Я так и сделал, а потом он внимательно уставился в мои глаза и сказал, что я должен представить себе словно мысленно пишу это слово.

Я сделал как он сказал, я задумал слово "Куба", потому что я был родом из Кубы, это первое, что пришло мне в голову. И он тут же сказал, что я задумал слово "Куба". Я решил, что это занятный фокус и попросил угадать новое слово. И он снова угадал. А потом еще раз и еще.

Тогда я решил усложнить задачу и сказал, что теперь буду думать о числе. Я загадал сложное число вроде "1483", потом мысленно написал его в голове и мой сокамерник тут же назвал это число! В последующие дни я снова начал приставать к нему с просьбой еще раз прочитать мои мысли, но теперь он отказывался. Он сказал, что так со всеми получается. Стоит ему показать кому-то этот фокус, так потом у него нет покоя.

Пицца не из этого мира

Эта история на 100% правдивая и я ранее рассказывал ее многим людям. Все они уверены в том. что это или сбой Матрицы или какой-то сбой в пространстве-времени. Это произошло в начале 1990-х в нашем торговом центре. Был дождливый весенний день, но папа и я все равно решили пойти на прогулку. И мы направились в торговый центр.

В центре была пиццерия, папа спросил голоден ли я и я сказал, что очень. Мы зашли туда и я тут же ощутил что-то неприятное, отчего у меня мурашки побежали по коже. Я быстро глянул на своего отца и у него было такое выражение лица, словно он тоже это ощущает.

Сложно описать, что именно там было "Не так". В первую очередь все цвета интерьера казались слишком холодными и приглушенными, но даже звуки в этом кафе были какими-то искаженными. И люди, которые сидели за столиками, разом уставились на нас, когда мы вошли. Все они были одеты так, словно в 1970-х, а мы с папой были одеты по моде 1990-х. На папе была разноцветная спортивная куртка, а на мне черная толстовка с большой белой надписью "Чемпион" спереди.

Люди смотрели на нас так пристально, что мы дополнительно ощутили дискомфорт от такого внимания. Мы по быстрому заказали две порции пиццы (папа заплатил наличными, один ломтик стоил 2 доллара), съели их также как можно быстро и ушли из этого помещения. Как только мы оказались за пределами пиццерии, все неприятные ощущения разом прошли.

Прошло 3 или 4 года, мне тогда было уже 18 и мы гуляли однажды с моим другом по тому же торговому центру. Я сразу же вспомнил тут странную пиццерию с людьми, одетыми в одежду 1970-х годов, и пояснил про нее другу. Он очень заинтересовался и тут же сказал, что хочет заглянуть в это место.

Мы пошли в тот отдел центра, где находилась пиццерия, но я почему-то никак не мог найти ее, куда бы мы не шли. На пути нам попался пожилой уборщик и я спросил у него, как добраться до пиццерии. Он озадаченно посмотрел на нас и сказал, что уже 15 лет, как в этом торговом центре нет пиццерии.

У меня мурашки бегут по коже всякий раз, когда я вспоминаю это и я пояснил все моему папе. А папа мой человек очень логичный и не верит в разные странности, но даже он не может понять, что произошло. По факту получается, что мы с ним тогда заглянули в пиццерию, которая находилась или в иной реальности или в ином времени.

Я все еще в ужасе от того, что случилось

Я сегодня сидел на диване, когда мимо меня прошла моя собака, направляясь на свою лежанку, которая находится рядом с диваном, за его боковой частью. Вчера вечером она подавилась чем-то маленьким, кажется это был попкорн, поэтому я обращал внимание на ее дыхание, просто чтобы убедиться, что эта частичка не застряла в горле, а благополучно проскользнула в желудок.

Собака прошла за диван и видимо легла на свою лежанку. Я слышал ее дыхание. Несколько минут она дышала совершенно нормально, а потом началось что-то, похожее на легкий храп. Это тоже в целом нормальная ситуация для нее, когда она спит, и зависит от положения тела, в котором она лежит. Поэтому я отметил про себя храп, но не обеспокоился им.

Так продолжалось еще 5 минут, а потом я услышал отвратительные (на самом деле совершенно ужасающие) звуки храпа с кашлем и хрипом. Я тут же вскочил и ринулся за секцию дивана, чтобы проверить собаку, и в ту секунду, когда я посмотрел на ее лежанку, все звуки резко прекратились. А лежанка была совершенно пустой.

На самом деле в этот момент моя собака бегала на лужайке возле дома с моими родителями и она гуляла там как минимум полчаса. Она не могла самостоятельно зайти в дом, пройти к дивану и тем более каким-то образом испариться, когда я посмотрел на ее лежанку.

Теперь я не знаю, что за чертову собаку я видел, а потом и слышал всего в 5 футах от меня, но теперь я боюсь оставаться в своем доме и хочу вызвать экзорциста. Я также не знаю, как мне теперь спать сегодня вечером.

Говорящий младенец

Я не знаю, к кому обратиться с этой историей и если бы я была в комнате одна я бы даже решила, что это галлюцинация или сон. Это случилось 10 лет назад, когда я и мой бывший партнер лежали в нашей кровати и с нами была наша новорожденная дочь. Ей тогда был всего месяц от роду.

Младенцы в этом возрасте либо плачут, либо молчат, они физически еще не способны даже произносить отдельные звуки, не говоря уже о слогах. Была середина дня, мы лениво лежали в кровати, я на животе, мой бывший на спине, а дочь лежала на подушке между нами. Мы лежали с закрытыми глазами и наслаждались тишиной.

И внезапно я услышала тихий, но отчетливый голос совсем рядом со мной. Голос сказал "Помоги мне". Голос услышали разом и я и мой бывший. Мы открыли глаза одновременно и тут же я спросила его "Ты слышал это?". Его глаза были широко открыты и он сказал, что только что услышал голос "Помоги мне".

Я видела страх на его лице и мы не могли это объяснить, поэтому просто не стали об этом говорить. Прошла неделя, прежде чем мы поняли, что нам не показалось и мы и правда слышали этот голос. Бывший считает, что это разговаривала наша маленькая дочь. При этом это были четко сказанные слова, не какие-то звуки, которые могли быть похожи на эти слова, а грамотно сказанное "Помоги мне". И не крик, а тихий голос.

Наша дочь при этом в то время вообще не издавала никаких звуков, кроме плача. Даже звуки, которые могли слегка напоминать слова. Мы оба имеем рациональное мышление, мы не верим в паранормальные явления. Но мы не знаем, что это было.