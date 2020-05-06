Выздоровевшая Надежда Бабкина решила изменить свои взгляды на жизнь

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06.05.2020, 7:53, Разное

Выздоровевшая Надежда Бабкина в микроблоге в Instagram опубликовала видео, в котором поблагодарила поклонников за поддержку. Знаменитость приняла решение пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Недавно Надежда Бабкина решила показаться поклонникам после выписки из больницы. Тогда фолловеры заметили, что под внешней бодростью артистка прячет усталость. Через некоторое время знаменитость приняла участие в съёмке программы «Пусть говорят». Ведущему Дмитрию Борисову руководитель ансамбля «Русские песни» сообщила, что ситуация с заболеванием вынудила ее о многом задуматься. «У меня никого нет, кроме сына и его детей, моих внуков. Я могу рассчитывать только на себя. К тому же сын также через многое прошел. Судя по всему, мне даются знаки свыше, поскольку неизвестно, чего ожидать впереди. Поэтому мне необходимо о многом подумать», — пояснила Бабкина в эфире передачи. На происходящее Бабкина смотрит с позитивом и даже шутит. Она также сообщила, что через некоторое время после выхода из комы захотела поесть квашеной капусты. «Я обратила внимание на себя, вроде не беременная. Однако, когда капусты мне принесли, всё стало намного лучше», — заявила исполнительница.



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