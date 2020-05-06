Вирусолог не исключил риска заражения коронавирусом дома

06.05.2020, 7:53, Новости дня

Коронавирусом можно заразиться дома – через еду или воду, в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

«На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов – обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», – сообщил Альштейн в интервью Пятому каналу, передает РИА «Новости».

При этом вирусолог оценил вероятность заразиться коронавирусом таким способом как низкую.

Кроме того, Альштейн заявил, что снизить риск инфицирования при общении с людьми, которые могут быть потенциальными источниками заражения, помогут маски, регулярное мытье рук и дистанция более двух метров. Также вирусолог рекомендует протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания.