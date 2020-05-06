В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon 875

06.05.2020, 7:53, Разное

В Сети опубликованы неподтверждённые характеристики нового процессора Snapdragon 875 от Qualcomm. Старт производства намечен на декабрь.

Инсайдеры решили рассказать о готовящемся обновлении в мире процессоров для телефонов и речь идёт о новой линейке Qualcomm Snapdragon. Она пока не имеет названия, но эксперты сомневаются в наличии креативного решения и уверены, что следующая версия получит закономерный номер 875. Платформу должны оснастить процессорными ядрами Adreno 660, 665 и 1095, а также Kryo 68. За обработку изображения будет отвечать Spectra 580. Не исключается наличие встроенного модема X60 5G в то время, как на современном процессоре он расположен отдельно.

Производиться Snapdragon 875 должен уже по техпроцессу 5 нм, что сделает его куда компактнее и мощнее. Аналитики расходятся во мнении, когда же именно начнётся производство процессоров нового поколения и их поставки другим компаниям. Инсайдеры говорят о декабре, но из-за пандемии коронавируса не исключён перенос на начало 2021 года.