 

Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания эпидемии в России

06.05.2020, 7:53, Новости дня

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса в России, увеличив срок до 24 августа.

Изначально специалисты предполагали, что вспышка вируса в РФ закончится 12 августа, позже – 17 августа, передает РИА «Новости».

Авторы документа отмечают, что даты могут сдвигаться в любую сторону в зависимости от ситуации с коронавирусом и принятых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в РФ случаев заболевания превышало 10 тысяч.

При этом они подчеркнули, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты отмечают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма».

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания. Накануне, 4 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 581.



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