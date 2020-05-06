 

КНДР заподозрили в строительстве новой площадки для пуска баллистических ракет

06.05.2020, 7:48, Новости дня

КНДР вышла на финальную стадию строительства нового объекта в районе Пхеньянского международного аэропорта, который, вероятно, может быть использован для запуска межконтинентальных баллистических ракет, утверждает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

В опубликованной информации говорится, что новый объект, расположенный в южной части аэропорта, «с высокой долей вероятности связан с усилиями Северной Кореи по развитию ракетной программы», передает ТАСС.

По мнению американских специалистов, возводимая на этом объекте инфраструктура способна размещать межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-15», а также любые другие известные баллистические ракеты КНДР. К таким выводам специалисты CSIS пришли на основе снимков, сделанных со спутников.

Напомним, 14 апреля в Южной Корее заявили о пуске с территории КНДР нескольких крылатых ракет малой дальности. Кроме того южнокорейский комитет начальников штабов сообщил, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Еще один запуск ракет малой дальности КНДР осуществила 21 марта.



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