Нефть подешевела на данных о запасах в США

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06.05.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются, поскольку инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API).

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,19% – до 30,91 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI падает на 0,33% – до 24,49 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть снижаются в среду на фоне вернувшегося беспокойства по поводу дисбаланса спроса на сырье и предложения. Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 млн баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 7,7 млн баррелей.



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