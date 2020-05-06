В Бразилии за сутки зарегистрировали рекордные 600 смертей от коронавируса

06.05.2020, 7:38, Новости дня

В Бразилии за сутки зарегистрировали 600 жертв коронавирусной инфекции. Об этом вечером 5 мая по местному времени (утром по Киеву) проинформировал Минздрав страны.

“За последние 24 часа было зарегистрировано 6 935 новых случаев и 600 новых случаев смерти, большинство из которых относятся к другим периодам, но оно было зарегистрировано со вчерашнего дня по сегодняшний день. Таким образом, за последние 24 часа на самом деле погибло 76 человек”, – говорится в сообщении.

Всего в стране зарегистрировано уже почти 115 тыс. случаев COVID-19, активных из них – более 48 тыс.

В общей сложности в Бразилии умерли 7921 человек с коронавирусом, еще 1579 случаев смерти анализируется.

По данным Минздрава, больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в штате Сан-Паулу – 2851, на втором месте Рио-де-Жанейро – 1123 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции, в мире зарегистрировано почти 3,7 млн случаев заболеваний COVID-19, умерло более 257 тыс. пациентов, вылечились почти 1,2 млн. Бразилия находится на седьмом месте по числу смертей от коронавируса.