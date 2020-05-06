Путин обнулит рубль, Зеленский не поедет в Минск на 9 мая. Главное из Telegram-каналов

06.05.2020, 7:38, Новости дня

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Зеленский не поедет к Лукашенко

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на парад по случаю 75-й годовщины победы над нацистской Германией. Источник “Легитимного” заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский этим приглашением не воспользуется.

“В ОП считают, что поездка в Минск вызовет огромное количество критики со стороны оппонентов и активистов. Это даст очередной импульс для раскачки ситуации внутри страны с месседжем “зрада”, – считает анонимный источник.

Путин обнулит рубль

Российский паблик “Кремлевский мамковед” пишет, что президент РФ Владимир Путин ради принятия поправок в конституцию (в том числе – об обнулении его президентских сроков) пожертвует стабильностью рубля.

“Полного понимания, когда его проводить, у власти нет – рассматриваются разные даты и в июне, и в июле и в августе. Важно отметить, что дата голосования будет определенной точкой для обнуления финансовых обязательств верховной власти перед народом, прежде всего – поддержания курса рубля к доллару в условиях низких цен на нефть и газ. Персонально для Путина очень важно получить положительный результат голосования по конституции, что невозможно при значительной девальвации рубля. Но после голосования никаких сдержек для обесценивания рубля не будет, сжигать валютные резервы для удержания курса станет бессмысленно. Девальвация рубля становится практически неизбежной”, – считает Telegram-канал.

У сына Лукашенко не подтвердилось подозрение на коронавирус

Накануне белорусский паблик “Трыкатаж” сообщил, что у младшего сына Александра Лукашенко Николая подозрение на коронавирус. Сегодня Telegram-канал написал, что повторный тест, который провели 15-летнему Николаю Лукашенко, был отрицательным.

“Пневмонии не нашли. Это просто ОРВИ”, – заключает “Трыкатаж”.