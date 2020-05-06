На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение и один – боевую травму

06.05.2020, 7:38, Новости дня

5 мая на Донбассе ранен один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму. Об этом 6 мая проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. …Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один – боевое травмирование”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

“Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили не менее двух российских оккупантов” – рассказали в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

“За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. …Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один – боевое травмирование.

Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность.

По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. …