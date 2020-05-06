 

Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей

06.05.2020, 7:30, Разное

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей. На своей странице в Twitter-аккаунте он рассказал, что в некоторых случаях врачи диагностируют у них синдром системного воспалительного ответа.
Ранее медики полагали, что дети переносят коронавирус легче взрослых, однако по мере накопления информации об инфекции исследователи выясняют новые подробности. Так, стало известно, что заболевание становится причиной развития воспалительных процессов и редких синдромов.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, COVID-19 является свирепой болезнью. Он попросил сообщать ему обо всех случаях, когда коронавирус диагностируется у пациента, чей возраст младше 21 года. Медики отмечают, что при синдроме системного воспалительного ответа они часто наблюдают у детей жар, сыпь, рвоту и боли в животе. Всего таких случаев было зарегистрировано 15.



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