 

Министр юстиции Латвии назвал республику «донором денег» в составе СССР

06.05.2020, 7:30, Новости дня

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет Советского Союза.

Согласно подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был именно 48 процентов – почти половина от ее бюджета, добавил министр.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», – приводит слова Борданса «Sputnik Латвия».

Согласно сообщению, латвийская комиссия по подсчету ущерба от «советской оккупации» в 2020 году планирует обобщить опыт международных организаций и выработать методику исчисления «убытков». В 2020 году на работу комиссии выделили более 35 тыс. евро.



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