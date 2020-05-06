Телеведущий Александр Беляев перенес экстренную операцию

06.05.2020, 7:30, Разное

Телеведущий Александр Беляев, лечившийся от рака лёгких, перенёс экстренную операцию. Сейчас он находится на домашнем лечении и не жалуется на здоровье.

Александр Беляев не скрывал своё заболевание от общественности и именно поэтому его внеплановый визит к хирургу стал для многих поклонников поводом для беспокойства. Сам телеведущий отметил, что волноваться не стоит, ведь в этот раз ухудшение самочувствия вызвано не онкологией. Ему потребовалось хирургическое лечение абсцесса. Ведущий погоды уже находится дома и отмечает, что теперь физически он в полном порядке.

Несмотря на выписку, медики дали свои рекомендации, которые Александр Беляев старается соблюдать. Ему нужно как можно больше лежать и отдыхать. «Вирус внёс некие сложности в моё расписание обследований. Договорился о встрече с личным врачом после майских праздников», – пояснил он о сложившейся ситуации. Поклонники пожелали знаменитости крепкого здоровья.