 

Исследование: Здоровье пожилых ухудшается, когда они сталкиваются с эйджизмом

06.05.2020, 7:29, Разное

Эйджизм, или дискриминация по возрасту, наносит вред здоровью пожилых людей, показали ученые из Йельской школы общественного здравоохранения. Крупнейшее в совеем роде исследование, опубликованное в PLоS ONE, было проведено по заказу ВОЗ в рамках недавно запущенной Глобальной кампании по борьбе с эйджизмом.

Ученые сделали систематический обзор 422 исследований, в которых приняли участие более 7 миллионов человек со всего мира – из 45 стран c 5 континентов. Доказательства неблагоприятного влияния эйджизма на пожилых людей были обнаружены в 96% исследований.

«Опасная распространенность эйджизма, которую подтвердила наша команда, демонстрирует необходимость инициатив по его преодолению», – поделилась Бекка Леви (Becca Levy), старший автор исследования.

Это первый систематический обзор проблемы, в котором одновременно рассматривается влияние эйджизма на здоровье пожилых людей на структурном уровне (отказ в доступе к медицинской помощи) и на индивидуальном (влияние негативных возрастных культурных стереотипов).

Исследователи обнаружили доказательства того, что эйджизм приводит к ухудшению ряда состояний как психического здоровья, включая депрессию, так и физического, включая сокращение продолжительности жизни.

По данным десяти исследований, усвоение пожилыми людьми негативных культурных стереотипов о возрасте сокращает продолжительность их жизни. Это показывали предыдущие исследования Бекки Леви, а позднее было выявлено и во многих других странах, включая Австралию, Германию и Китай.

Ученые показали, что эйджизм отрицательно влияет на получение пожилыми пациентами медицинской помощи (а в случаях получения – на продолжительность, частоту и уместность предоставляемого лечения). Свидетельства отказа в доступе к медицинским услугам зафиксированы в 85% всех соответствующих исследований.

В 92% международных исследований, посвященных студентам и специалистам в области здравоохранения, были признаки эйджизма в принятии медицинских решений и усиления этой тенденции со временем.

Обзор также выявил, что пожилые люди страдают от эйджизма независимо от их возраста, пола и расовой/этнической принадлежности.



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