Потушен пожар в небоскребе в Арабских Эмиратах

06.05.2020, 7:25, Новости дня

Пожарным удалось остановить распространение огня в 49-этажном жилом здании в городе Шарджа на северо-западе ОАЭ.

В результате пожара пострадали, по меньшей мере, 12 человек. Двоих из них госпитализировали с травмами средней тяжести.

Возгорание произошло на нижних этажах здания и быстро охватило всю высотку, передает "Россия 24".

На место происшествия прибыли пожарные и медики. Спасатели вывели жителей высотки и пяти прилегающих домов еще до начала тушения огня. Затем они использовали беспилотники для поиска людей на верхних этажах.

Несколько припаркованных рядом со зданием автомобилей пострадало от обломков. Информации о жертвах не поступало. Причина возгорания выясняется.