10 самых счастливых стран мира в 2020 году

06.05.2020, 7:25, Новости дня

В рамках отчета Sustainable Development Solutions Network был опубликован ежегодный рейтинг World Happiness Report, в котором оценивается уровень счастья населения разных стран.

Для оценки эксперты используют шесть различных критериев, которые указывают на благополучие населения в стране, в частности, ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень свободы, уровень коррупции и щедрости.

Всего в рейтинг вошли 156 стран мира.

Ниже мы расскажем о 10 самых счастливых странах.

10. Люксембург

Люксембург – это одно из самых маленьких государств в Европе. Тем не менее, это одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.

9. Австрия

Австрия — индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Она считается одной из наиболее развитых стран Европы. Также здесь очень сильная сфера социальной поддержки населения.

8. Новая Зеландия

Новая Зеландия — индустриальная страна с развитой экономикой. Экономика страны имеет экспортную ориентацию. Основными торговыми партнёрами являются Австралия, США, Япония, Китай.

7. Швеция

Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика. За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях.

ВВП на душу населения — 54 474 долларов.

6. Нидерланды

Нидерланды отличает дорогостоящая социальная система с высокими налогами и социальными страховыми выплатами. Треть государственных доходов идёт на социальные выплаты. Страна имеет стабильную экономику с низкой инфляцией.

5. Норвегия

Норвегия – экономически развитая страна с сильной социальной поддержкой населения. Норвежская морская экономика охватывает широко развитую сеть отраслей, связанных с морскими перевозками и аквакультурой, предоставляющих всё увеличивающееся разнообразие товаров и услуг. ВВП на душу населения (ППС) — 74 356 долларов.

4. Исландия

Исландия знаменита не только своей удивительной природой и гидроэнергетикой, но также и высоким уровнем жизни. Страна не в раз входила в число лучших стран для жизни. ВВП на душу населения (ППС) – 51.8 тысяч долларов.

3. Швейцария

Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения. Цюрих, Женева и Базель входят в десятку лучших городов мира по качеству жизни. ВВП на душу населения – 81 000 долларов.

2. Дания

Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. При этом, страна предоставляет социальные гарантии высокого уровня и уже не в первый раз входит в число самых счастливых стран мира.

1. Финляндия

Эта страна не в первый раз становится лидером по уровню счастья населения. Финляндия также регулярно оказывается в рейтинге лучших стран для жизни. Это небольшая страна с развитой и стабильной экономикой. ВВП на душу населения (ППС) – 44 492 долларов.