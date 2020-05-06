 

Компания Xiaomi готовит несколько интересных предложений от Redmi на май

06.05.2020, 7:09, Разное

Глава Xiaomi Лу Вейбинг в микроблоге китайской соцсети Weibo рассказал, что Redmi готовит несколько интересных предложений для покупателей на май. Судя по всему, представители компании не планируют разглашать дополнительные подробности до официальной презентации.
По информации от источников из Сети, самой важной новинкой компании Redmi в мае должна стать модель Redmi 10X 4G. Планируется, что устройство будет доступнее по стоимости и его характеристики окажутся максимально упрощены. Ранее стало известно, что смартфон станет первым устройством на базе процессора SoC MediaTek Helio G85.

Его оснастят 6,53-дюймовым экраном с IPS разрешением 1080 x 2340 пикселей, основной камерой, имеющей датчики разрешения 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, ОЗУ – 4 или 6 Гб и ПЗУ – 128 Гб, аккумулятором мощностью 5020 мА·ч с быстрой зарядкой на 22,5 Вт. Гаджет будет обладать фирменной оболочкой MIUI 11 на основе ОС Android 10.



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