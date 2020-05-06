Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки Vogue

06.05.2020, 6:53, Разное

Джуди Денч, 85-летняя актриса, стала героиней обложки Vogue. Знаменитость названа самым пожилым человеком, снявшимся в модном журнале.

В интервью журналистам Джуди Денч напомнила о нелегком старении и озадачилась, что многие люди сравнивают людей возрастом 80 и 60 лет. После вопроса корреспондента о пенсии актриса попросила не использовать это слово в ее доме.

Дочка Джуди Денч сообщила, что после такой съемки ее мать стала уверенней в себе и она начала называть «себя чуть ли не Бейонсе». Также актриса рассказала, что сделала свою первую татуировку в 81 день рождения.

Джуди Денч вспомнила и о своей игре в мюзикле Кошки», вызвавший неоднозначную реакцию зрителей. Многие тогда заметили сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными. Актриса призналась, что героиня, которую она играла, ей не понравилась, потому полный фильм она не посмотрела.