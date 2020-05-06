Freedom House: индекс демократии в России снизился за 10 лет почти на треть

06.05.2020, 6:44, Новости дня

Индекс демократии, рассчитываемый неправительственной организацией Freedom House, снизился в России за последние 10 лет почти на 30% – с 1,86 до 1,39 единиц. Россия при этом, как и в 2010 году, продолжает пребывать в категории консолидированных авторитарных государств. Об этом говорится в отчете под названием «Страны переходного периода 2020: сбрасывая демократический фасад», который был опубликован Freedom House в среду.

Ошеломляющий крах демократии

Впрочем, тенденция не нова и проявляется она не только в России. Все больше лидеров мировых государств в последнее время отказываются даже притворяться в том, что они играют по правилам демократии, говорится в отчете, посвященном развитию демократии и гражданских свобод в странах переходного периода – европейских и азиатских государствах бывшего социалистического блока.

Преследуя собственные интересы, многие политики, стоящие у руля в этих странах, перестали прятаться за фасадом номинального соответствия демократии. Они открыто атакуют демократические институты и пытаются покончить с остатками ограничений в отношении их власти.

Во многих странах участились нападки на независимость судебной власти, раздаются угрозы гражданскому обществу и прессе, подтасовываются результаты выборов, а парламенты перестают выполнять свои изначальные функции, и больше не являются центром политических дебатов и надзора за исполнительной властью, пишут авторы отчета.

Они констатируют «ошеломляющий крах демократии» в 29 государствах, которые входят в состав стран переходного периода. На сегодняшний день в регионе меньше демократий, чем когда-либо с момента публикации первого ежегодного отчета в 1995 году. Пандемия коронавируса способствовала еще большей уязвимости граждан перед дальнейшим нарушением их прав.

Согласно рейтингу Freedom House, Россия входит в число семи консолидированных авторитарных режимов среди стран переходного периода, наряду с Туркменистаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Беларусью. Армения, Грузия, Молдова и Украина относятся к категории переходных (гибридных) режимов. А лучше всего дела с демократией и правами человека среди 29 стран, попавших в рейтинг, обстоят у Эстонии, которую авторы отчета относят к категории консолидированных демократий. К этой же категории относятся Литва, Латвия и Словения.

Удержать власть любой ценой

В авторитарных странах переходного периода действующие правители использовали уже имеющийся в их распоряжении контроль над государственными институтами для дальнейшего укрепления своих позиций. Возможно, ничто не продемонстрировало эту тенденцию лучше, чем конституционные «реформы», которые в начале 2020 года затеял президент России Владимир Путин. Реформы, в случае их реализации, помогут Путину сохранить свой пост практически пожизненно.

Сообщение о реформе конституции застало всех врасплох, сигнализируя о том, что Путин крепко держит в своих руках штурвал власти и всегда находится на шаг впереди союзников и соперников, когда дело доходит до преемственности и выживания его режима, пишут авторы отчета. Что еще более важно, вероятные изменения в конституции страны продемонстрировали презрение Путина к верховенству закона и основным принципам конституционного управления, добавляют в Freedom House.

Лидеры еще ряда авторитарных государств в Евразии – и, в частности, в Центральной Азии – также озабочены политическим будущим. Возможно, в надежде избежать таких сценариев, как «бархатная революция» в Армении и арест бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кыргызстане, казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в марте 2019 года только для того, чтобы забрать большую часть власти у назначенного им преемника, Касым-Жомарта Токаева.

Президенты Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана назначают своих родственников на высокие государственные посты, возможно, готовя почву для создания политических династий.

Китайское влияние

В дополнение к сохраняющемуся негативному влиянию России, Китай проводит амбициозную внешнюю политику практически во всех 29 странах региона. Участие Пекина в судьбе переходных государств варьируется от подавления неблагоприятного освещения действий Китая в СМИ до предоставления финансовой помощи коррумпированной элите и снабжения репрессивных правительств технологиями наблюдения за гражданами.

Режим Си Цзиньпина не столько распространяет свою собственную однопартийную модель, сколько усиливает свое влияние, приспосабливает решения к местным потребностям, использует институциональные слабости и входит в местные коррумпированные политические и экономические структуры. Такой подход подрывает верховенство закона и прозрачность, что еще больше способствует ухудшению качества управления и репрессиям в том или ином регионе.

Экологическая повестка на службе у Кремля?

В то время, как экологические протесты могут стать для граждан поводом для привлечения властей к ответственности, правящие классы стараются перехватить инициативу у оппозиции. К примеру, в России власти жестко расправились с массовыми протестами по поводу создания мусорного полигона рядом с железнодорожной станцией Шиес в Архангельской области.

Упорство протестующих, которые начали привлекать внимание мирового сообщества своими призывами к отставке региональных лидеров и даже президента Путина, обошлось им переломами костей и многомиллионными штрафами, но в итоге власти сдались. В январе 2020 года суд постановил прекратить строительство свалки в Шиесе.

В то же время Кремль, как сообщается, задумал о «перезагрузке» Российской экологической партии – марионетки, лояльной «Единой России», в попытке перехватить и возглавить растущую по всей стране экологическую активность, пишут авторы отчета.