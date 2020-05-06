 

В Грузии охарактеризовали перспективы Саакашвили на Украине

06.05.2020, 6:30, Новости дня

Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани выразил уверенность, что бывший президент этой республики Михаил Саакашвили является политиком прошлого, который не принесет положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине.

«Михаил Саакашвили – это политик прошлого, и он не создаст положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине. Однако, жаль, что вообще рассматривается политическое соучастие Саакашвили в процессе правления государства, человека, который осужден в Грузии за тяжкие преступления, за которые государство обратилось к Украине с просьбой о его передаче. Мы дождемся развития событий и выразим соответствующую реакцию», – приводит слова Чиковани РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский в свою очередь выразил уверенность, что назначение Саакашвили на какую-либо высокопоставленную должность на Украине может принести украинскому государству и президенту Владимиру Зеленскому серьезные проблемы.

«Все что оставил нам Саакашвили, это раздробленная Грузия, половина нищего населения, нулевой социальный пакет, уничтоженные деревни, люди с потерянным здоровьем и имуществом. Говорить о том, какую роль может сыграть Саакашвили, это прерогатива экспертов. У Украины не одна проблема, однако какой результат принес Саакашвили в Грузии, это пример деспотичного и индивидуального правления. Саакашвили завтра может стать для Украины и в том числе для президента Зеленского серьезной проблемой», – сообщил Вольский в эфире телекомпании «Имеди».

Напомним Саакашвили заявил, что Киев предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ, а также сообщил, что согласился принять предложение.

Позднее правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером.

Тем временем Грузия пригрозила Киеву отзывом посла в случае назначения Саакашвили на любую должность на Украине. Тбилиси также обвинил Киев в укрывании Саакашвили от экстрадиции.



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