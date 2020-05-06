 

Венедиктова назначила прокурором Киева бывшего заместителя Шокина

06.05.2020, 6:18, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила врио прокурора Киева бывшего заместителя генпрокурора Виктора Шокина Романа Говду. Об этом 5 мая сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook.

По словам Шабунина, в 2015 году Говду назначили прокурором Одесской области. В том же году он был заместителем генерального прокурора Виктора Шокина.

“На посту руководителя одесской прокуратуры [Роман Говда] закрыл уголовное производство в отношении строительства в области “дорогого” на то время в Украине детсада”, – рассказал Шабунин.

Он отметил, что во времена президентства Виктора Януковича новый прокурор Киева возглавлял отдел в Генеральной прокуратуре, “который занимался преследованием майдановцев”.

“То есть во время Революции достоинства Говда возглавлял отдел, который разрешал все негласные следственные разыскные действия”, – добавил Шабунин.

На фото документа видно, что Говда назначен на должность 4 мая.

Венедіктова призначила в.о. прокура Києва заступника Шокіна – Романа Говду, який (окрім усього іншого) погоджував…

Posted by Vitaliy Shabunin on Teisipäev, 5. mai 2020

Информацию о назначении Говды подтвердила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УНН.

“30 апреля Роман Говда был назначен на должность временно исполняющего обязанности прокурора города Киева”, – сказала она.

Говда уже был прокурором Киева. Он занял эту должность в июле 2016 года.

Тогдашний генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Говду с должности прокурора Киева 17 декабря 2019 года.

До этого он работал заместителем генпрокурора и прокурором Одесской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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