 

Кравчук: Большая беда, что политики и мэры других городов поддерживают и вдохновляют мэра Черкасс действовать по принципам Гуляйполя

06.05.2020, 6:18, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук в опубликованном изданием “ГОРДОН” обращении к президенту, парламенту и правительству назвал “большой бедой” тот факт, что мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который настаивает на необходимости смягчения карантина в городе, поддерживают и другие градоначальники.

“Повсюду находятся люди с низкой политической культурой. Большая беда и просто несчастье в том, что отдельные политики, мэры других городов и даже политические силы поддерживают и вдохновляют мэра Черкасс действовать по принципу Гуляйполя. Понять такую позицию просто невозможно. Потому что это фактически призывы пренебречь решениями власти. Тем более – в вопросах эпидемии. Призывы к неуважению закона недопустимы. На самом деле когда Бог хочет наказать человека, отнимает у него разум. Задумайтесь: допустимо ли ради пиара одобрять вседозволенность должностных лиц? Это грань, красная черта, за которой четко вырисовывается преступление и просто людская подлость”, – сказал Кравчук.

Обращение Кравчука к президенту и парламенту: Сегодня мы стоим на грани, за которой анархия и вседозволенность. Остановите это, пока не поздно! Читайте полную версию обращения

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабили карантинные ограничения. Работу смогли возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешили доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что “Черкассы будут оказывать сопротивление”. Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

Бондаренко поддержали мэры Львова и Ивано-Франковска.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.

В Черкасской области зафиксировано 314 случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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