В США пятилетний мальчик угнал внедорожник родителей

06.05.2020, 6:18, Новости дня

Пятилетний ребенок угнал внедорожник родителей и выехал на шоссе, пока его не остановил дорожный патрульный. Случай произошел в штате Юта 4 мая, сообщила патрульная служба штата в Twitter.

“Один из патрульных в округе Уэбер инициировал остановку автомобиля, посчитав, что водитель допускает нарушения. Оказалось, что молодой человек пяти лет каким-то образом выехал на автостраду на машине своих родителей”, – сказано в твите.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020

На записи видеорегистратора, которую служба разместила в YouTube, слышны слова патрульного: “Сколько тебе лет? Пять?! Вау!.. Где же ты научился водить машину?”

ВИДЕОВидео: Utah Highway Patrol / YouTube

Мальчик рассказал остановившему его патрульному Рику Моргану, что поссорился с матерью из-за того, что она отказалась купить ему Lamborghini, и решил сам отправиться за покупкой. Он ехал со скоростью около 50 км/ч в левом ряду шоссе. В кармане любителя дорогих машин отыскалось $3, ориентировочная стоимость спорткара Lamborghini составляет около $200 тыс., сообщает телеканал KSL.

Морган отметил, что ему пришлось помочь перевести автомобиль в стояночное положение – “водитель”, даже сидя на краю сиденья, с трудом доставал до педалей.

Материалы об инциденте переданы прокурору, который решит, выдвигать ли обвинения против родителей, оставивших ребенка и машину без присмотра.