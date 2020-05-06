 

Мнение: Ким Чен Ын за дело получил награду «75 лет победы» от Путина

06.05.2020, 6:15, Разное

Вообще, после того, что пережил Ким Чен Ын – сердечный приступ, операция, наконец – смерть (во всех медиа мира) – конечно, его надо наградить. Не всякий с того света возвращается. А если вернулся, надо ему на всякий случай дать награду. Потому что такие люди нам нужны – бессмертные. Если серьезно, почему-то никто не понял, за что президент Путин дал награду Ким Чен Ыну. А дал за дело.

Вовсе не за то, что он, маленьким, подносил деду патроны, когда тот расстреливал наступавших немецких солдат. Не за то, что в танке горел. Или накрыл секретный продовольственный склад фашистов – и опустошил весь, сожрав всю тушенку и выпив весь шнапс. Снова шуточки в моем стиле. Но за дело. Да.

Решение, понятное дело, политическое. И важное. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении северокорейского лидера Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 5 мая, о чем на официальной странице в фейсбуке сообщило российское посольство в КНДР.

За что дали? «Большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики (да, прямо на территории Северной Кореи) советских военных и мирных граждан и за проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов – а они в идеальном состоянии». И это в то самое время, когда всякие поляки и чехи, восточные и западные европейцы, сносят памятники нашим военачальникам, мемориалы советским солдатам, и даже разоряют могилы павших воинов.

Посол России КНДР Александр Мацегора в этот же день, 5 числа, передал медаль Министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону.

Если бы в Западной Европе какой-нибудь лидер так же чтил память наших солдат, которые их спасли от нацизма и фашизма, когда они, мило улыбаясь, разливали шампанское и играли на аккордеоне, он бы тоже получил награду. Но они не заслужили. А умерший и воскресший Ким Чен Ын заслужил. Он лично цветы к мемориалу павших советских воинов возлагал – и в России в КНДР. Вот и всё.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2821

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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