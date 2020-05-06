Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле

06.05.2020, 6:08, Новости дня

Соединенные Штаты непричастны к событиям, которые происходили в Венесуэле в последние несколько дней, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

«Правительство США не имеют ничего общего с тем, что происходило в Венесуэле в последние несколько дней», – приводит слова главы Пентагона РИА «Новости».

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открестился от задержанных в Венесуэле сотрудников американских спецслужб, о задержании которых объявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо заявил, что один из задержанных – агент управления по борьбе с наркотиками США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро.