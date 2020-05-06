AirBnb уволит 2000 человек и откажется от IPO

06.05.2020, 6:08, Новости дня

Отсутствие путешественников во всём мире не могло не ударить по туристической отрасли. Четверть своих сотрудников собирается уволить компания Airbnb. Как сообщает газета Wall Street Journal, кроме сокращения почти двух тысяч работников, сервис по аренде жилья планирует урезать все инвестиции в неосновные операции.

Также американский стартап прогнозирует сокращение своей выручки в этом году более чем в два раза. Такое падение доходов станет настоящей финансовой катастрофой для компании, которая ещё до пандемии коронавируса была убыточной, и, возможно, окончательно перечеркнёт планы Airbnb выйти на IPO в 2020 году.

Сейчас, из-за карантина многие компании уходят в онлайн и пытаются сохранить связь со своими клиентами, даже если это довольно трудно реализовать. Так, например, фитнес залы проводят тренировки онлайн.

Airbnb же недавно запустила сервис Online Experiences, предлагающий виртуальные путешествия через Zoom. Там в режиме онлайн можно провести сеанс медитации с буддискими монахами, совершить велотур, а также побывать на различных курсах и мастер-классах.