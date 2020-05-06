Ким Кардашьян продемонстрировала пикантную фотосессию в «змеиной» коже
06.05.2020, 5:53, Разное
Ким Кардашьян удивила подписчиков эффектными снимками. Телезвезда показала фотографии, на которых она запечатлена в коже питона.
На своей странице в Instagram Ким Кардашьян поделилась публикацией, где предстала перед поклонниками в смелом образе. Звезда продемонстрировала «змеиный» образ, который подобрала для новых фотографий. Она превратила волосы в прическу змеи, облачилась в купальник оттенка кожи питона, и даже маникюр подобрала соответствующий.
Публикация Ким Кардашьян набрала более трех миллионов лайков, что в последние дни считается рекордом. Много поклонников написали комплименты в адрес телезвезды и дополнили, что фотосессия оказалась очень пикантной. Другие же подписчики указали на недостатки во время фотошопа и заметили лишнюю руку.
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