 

Ким Кардашьян продемонстрировала пикантную фотосессию в «змеиной» коже

06.05.2020, 5:53, Разное

Ким Кардашьян удивила подписчиков эффектными снимками. Телезвезда показала фотографии, на которых она запечатлена в коже питона.
На своей странице в Instagram Ким Кардашьян поделилась публикацией, где предстала перед поклонниками в смелом образе. Звезда продемонстрировала «змеиный» образ, который подобрала для новых фотографий. Она превратила волосы в прическу змеи, облачилась в купальник оттенка кожи питона, и даже маникюр подобрала соответствующий.

Публикация Ким Кардашьян набрала более трех миллионов лайков, что в последние дни считается рекордом. Много поклонников написали комплименты в адрес телезвезды и дополнили, что фотосессия оказалась очень пикантной. Другие же подписчики указали на недостатки во время фотошопа и заметили лишнюю руку.



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