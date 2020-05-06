Китай решил расширить взаимодействие с Таджикистаном и Узбекистаном

06.05.2020, 5:30, Новости дня

Китайские власти готовы усилить поддержку Таджикистана и Узбекистана в борьбе с пандемией вызванного новым коронавирусом заболевания, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонных разговоров с главами МИД двух бывших республик СССР.

«Мы ускорили процесс согласования вопросов, касающихся отправки объединенной рабочей группы наших экспертов в Таджикистан, и координируем действия для того, чтобы уже в ближайшее время была организована двусторонняя онлайн-конференция с участием китайских медицинских специалистов. Китай готов послать в вашу страну еще одну партию медицинских грузов в качестве материальной помощи», – приводит ТАСС слова Ван И в разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Пекин продолжит оказывать Узбекистану всю возможную поддержку, мы намерены направить группу медиков для обмена опытом в борьбе с коронавирусом, помочь Ташкенту организовать закупки медицинской продукции в КНР», – сообщил Ван И главе МИД Узбекистана Абдулазизу Камилову.

Как подчеркнул Ван И, китайские власти собираются расширить масштабы взаимодействия с Таджикистаном, будут способствовать стабильному экономическому росту этой страны. Глава МИД Китая также выразил уверенность в успешном развитии проектов инициативы «Один пояс – один путь» с участием Узбекистана.

Напомним, 30 апреля Таджикистан подтвердил выявление первых 15 случаев заражения коронавирусом. 22 марта Узбекистан закрыл госграницу в связи с пандемией коронавируса.