 

Опрос: Байден теряет поддержку среди избирателей

06.05.2020, 5:25, Новости дня

Поддержка Джо Байдена, предполагаемого кандидата на пост президента от Демократической партии, в сравнении с Дональдом Трампом ослабла за последние недели среди американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты представленного во вторник социологического опроса, проведенного Ipsos по заказу агентства Reuters.

Опрос, проведенный в понедельник и вторник, показывает, что 43% зарегистрированных избирателей собираются поддержать на выборах Байдена, а 41% отдадут свои голоса Трампу. Таким образом шансы обоих кандидатов практически уравнялись.

На прошлой неделе Байден опережал Трампа на 6 процентных пунктов, а в опросе, который проводился с 15 по 21 апреля, бывший вице-президент получил на 8 процентов больше голосов в сравнении с действующим главой государства.

Бывший вице-президент вынужден проводить президентскую кампанию из своего дома в Делавэре в связи с ограничениями на передвижения и запретом массовых мероприятий в целях борьбы с коронавирусом.

Трамп, напротив, находится в центре внимания масс-медиа в связи с регулярными отчетами о ходе борьбы с пандемией. До недавнего времени президент ежедневно проводил в Белом доме пресс-брифинги рабочей группы по коронавирусу.

Большая часть недавних публикаций, в которых упоминается имя Байдена, были связаны с утверждениями его бывшей помощницы, заявившей, что в 1993 году экс-сенатор подверг ее сексуальному насилию. На прошлой неделе Байден заявил, что обвинения беспочвенны, попросив Сенат опубликовать все документы, связанные с увольнением Тары Рид, ассистентки Байдена, которая работала в офисе сенатора с 1992 по 1993 годы.

53% опрошенных заявили, что им в некоторой степени известно об утверждениях Тары Рид в отношении Джо Байдена.

45% американцев считают, что Трамп лучше справится с задачей создания новых рабочих мест, в то время как аналогичного мнения по поводу Байдена придерживаются только 32% опрошенных.

37% сказали, что Трамп хорошо справляется с реагированием на пандемию коронавируса, аналогичной точки зрения в отношении Байдена придерживаются 35%. В середине апреля Байден имел небольшое преимущество перед Трампом при ответе на тот же вопрос.

В целом 42% американцев одобряют работу Трампа в целом, 53% – не одобряют. Уровень популярности президента почти не меняется уже в течение более чем года.

Опрос проводился в Интернете на всей территории США. В нем участвовали 1215 человек, в том числе 1015 зарегистрированных избирателей. Интервал погрешности опроса – плюс-минус 3 процентных пункта.



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