VOAэкспресс 5 мая 2020

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06.05.2020, 5:25, Новости дня

Полет на Луну

Администрация Дональда Трампа разрабатывает юридический проект для добычи ископаемых на Луне в рамках спонсируемого США международного соглашения под названием Artemis Accords

Коронавирус в России

«Игра в статистику»: в чем особенности распространения коронавируса в России, и чем отличается динамика заболеваемости в стране от других государств? Отвечают директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий и руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман

Коронавирусные сны

Если вдруг с приходом пандемии вам стали сниться необычно яркие и реалистичные сны — в этом вы не одиноки. В социальных сетях люди делятся пересказами своих грез, от которых порой пробегают мурашки по коже. Кошмарами тех, кто находится в изоляции, заинтересовались и ученые

Lamborghini

Представь: тебе пять лет и ты мечтаешь о спорткаре Lamborghini. Но есть проблема: в твоем кармане лишь три доллара, а твои родители почему-то не горят желанием покупать тебе люксовое авто. Решить такую непростую задачу попытался мальчик из штата Юта, отправившийся за машиной своей мечты в далекую Флориду



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