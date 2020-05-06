Мнение: Зачем Ковпака показали дураком?

06.05.2020, 5:20, Разное



Хитрый Ковпак

Книжки читать не получается – смотрю телевизор, по принципу “чем тупее, тем лучше”. Сегодня, например, бесцельно щелкая по каналам, наткнулся вдруг на “Думу о Ковпаке”. О! А я ведь помнил, что была такая, в период моего босоногого детства, опупея – причем с таким явным расшаркиванием перед “советской Украиной”, но тупая и занудная настолько, что ее никто не смотрел. И я в том числе – не видел ни одной серии, а это ведь, по сути, был сериал! Только советские идеологические сериалы делали для показа в кинотеатрах.

И тут решил посмотреть, “закрыть гештальт”. Благо, начал все равно сразу с третьей части. Ну, я вам скажу…! Не, если смотреть под определенным углом – то даже забавно. Вообще, есть ощущение, что вся эта “история Ковпака” была соответствующим образом раздута через соломинку – главным образом как раз для того, чтобы “поднять самосознание СОВЕТСКОГО украинского народа”, то есть – сделать им историю: чтоб, типа не Бандерой своим гордились, а вот, типа, Ковпаком! Поэтому из него намеренно лепили щирого украинца, но – беззаветно преданного советской власти и, главное, прежде всего озабоченным “крепкой связью с Москвой” – чтобы, значит, постоянно получать Ценные Указания.

При этом какое-то следование исторической реальности даже советским надо соблюдать – поэтому в “Думе” все ж показано, что хозяйственный Ковпак постоянно таскал за собой невероятных размеров обоз (по лесам-то!) Как он мог при этом еще и воевать с немцами, “появляясь то здесь, то там” – тайна, покрытая мраком. Вообще по некоторым контурам реальности, все-таки проступающим кое-где в “эпопее”, понятно, что подлинная история Ковпака еще не написана (мысль не новая – в принципе, и про всю историю ВОВ можно так сказать).

Интересно, как советские идеологи представляли себе подвиги Ковпака (впрочем, там ведь у фильма были и военные консультанты; может быть, таким образом проявилось извечное презрение штабных к “партизанщине”?) В общем – эпизод, только что видел: Ковпак, значит, со своим отрядом прорывается в Карпаты. Для этого он среди бела дня (!) запускает всю свою “армию” и весь ее обоз (в фильме прямо говорится, что в походе ковпаковцы растягивались на 10 км) по открытой (!) местности в глубоком тылу у немцев. Зная при этом, что немецкое командование на них специальным образом охотится. В общем, я сижу в кресле и дивлюсь: а что это они ДНЕМ?? Ничего не боятся, что ли?

Да, и год при этом – 1943.

И далее СОВЕТСКИЙ фильм доходит до невероятных высот реализма: естественно, сначала над растянувшейся на 10 км колонной появляется “рама”, а потом натурально прилетают “юнкерсы”, которые начинают разносить конный обоз и вообще всех, как в тире. Прикрытия с воздуха нет, зенитной артиллерии нет, укрыться на местности негде (это несколько раз специально подчеркивается). Фильм 1977, что ли, года… Естественный вопрос: а почему нельзя было передвигаться по ночам – никто даже не задает.

То есть Ковпака словно нарочно показывают совершенно безответственным и тупым командиром, причем, получается, абсолютно безнадежным – ведь он уже воюет вроде как аж с 1941, и так ничему и не научился. В связи с этим я вот думаю – а что это было? Нарочитое издевательство? Или скрытая такая диверсия против “дружбы народов”?

Но вообще как образец тупости советской пропаганды, “Дума о Ковпаке”, безусловно, годится.