Мнение: Нефть

06.05.2020, 5:05, Разное

По всей видимости, в ближайший месяц рынок нефти войдет в фазу окончательной разбалансировки. Ряд стран (в том числе и потребители) уже заявили, что объемы нефтяных хранилищ исчерпаны окончательно, включая неприкосновенный запас. Индия столкнулась с тем, что неиспользованными остаются лишь танкеры для хранения воды – и будет использовать даже их. Через три недели объемы закончатся у всех, при этом дисбаланс продолжает оставаться крайне высоким на уровне приблизительно 6 млн баррелей в сутки. Шансов на то, что мировая экономика за оставшиеся буквально дни сумеет поднять спрос на эту величину, нет.

При этом производители ведут себя в прямом смысле суицидально – никто сокращать сепаратно добычу не намерен, более того – даже сейчас оговоренные в сделке ОПЕК++ объемы сокращения явно не выбираются. Хранение стремительно растет в цене – сутки аренды среднего танкера наиболее распространенного класса LR, способного перевозить порядка 400 тысяч баррелей нефти, доходят до 30 тысяч долларов в сутки – то есть, до миллиона долларов в месяц, что добавляет к цене нефти 2 с лишним доллара в месяц – примерно 10% цены, и без того катастрофически низкой. Экономически хранение нефти становится убыточным практически в момент загрузки.

В таких условиях вопрос об уходе с рынка и банкротстве ряда производителей становится лишь вопросом времени, причем достаточно небольшого. Конечно, государства постараются продлить агонию "своих" нефтяных корпораций, но проблема в том, что бюджеты таких государств как раз критически зависят от поступления нефтедолларов. А значит, следующими в очередь на банкротство станут уже госбюджеты. Венесуэле это, конечно, уже не страшно, так как она уже банкрот. Не страшно и Ливии, так как ей в принципе не до поддержки нефтяной отрасли – у нее сейчас гражданская война с иностранной интервенцией, занятие гораздо более интересное во всех смыслах. Ирану тоже все уже без разницы – его экспорт подорван сугубо политическими методами и давно. Уровнем выше стоят три петроэкономики – Россия, Ирак и Нигерия. Они, по всей видимости, и будут теми, кого более развитые конкуренты начнут топить в прямом смысле этого слова. Топить в нефти. Другого способа срочно сбалансировать рынок уже не будет.

Для восстановления рынка с него нужно будет убрать не менее 7-8 млн баррелей в сутки, чтобы начать хоть как-то освобождать хранилища, причем мы наверняка снова увидим отрицательные цены, во всяком случае локально. Трудно сказать, какие рекорды будет ставить отрицательная цена, но могут возникнуть снова как минимум двузначные ставки.