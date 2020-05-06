В пяти больницах Украины начнут испытывать эффективность препарата от COVID-19

06.05.2020, 5:05, Новости дня

В пяти медучреждениях Украины пройдут клинические исследования препарата для лечения коронавирусной болезни COVID-19, об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 4 мая.

Исследования эффективности препарата “Биовен” производства компании “Биофарма Плазма” в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, будут проводить:

Киевская городская клиническая больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская городская больница №3 (инфекционное отделение);

Львовская областная инфекционная клиническая больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Одесская городская инфекционная больница (инфекционное боксированное отделение);

Киевская городская клиническая больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Биовен – человеческий нормальный иммуноглобулин для внутривенного введения, содержит широкий спектр антител к инфекционным агентам.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. Сейчас, по данным организации, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом в Украине составляет 12 697, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.