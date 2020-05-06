 

США и Великобритания заявили о росте числа хакерских атак в связи с пандемией коронавируса

06.05.2020, 5:05, Новости дня

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) заявили о росте хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса. Заявление опубликовано 5 мая на сайте NCSC.

По данным ведомств, атаки нацелены прежде всего на национальные и международные органы здравоохранения, фармацевтические компании, исследовательские организации и местные органы власти. Предполагается, что цель хакеров – сбор информации о борьбе со вспышкой коронавируса.

По мнению представителей NCSC и CISA, в ближайшие недели и месяцы активность хакеров будет расти.

В заявлении говорится, что большинство кибератак проводится методом распыления паролей. В блоге на сайте Microsoft поясняется, что во время такой атаки злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам с помощью наиболее распространенных паролей (например, Password1 или 123456). При такой атаке хакеры нацеливаются не на конкретного пользователя, а полагаются на то, что кто-то из них использует ненадежный пароль.

Органы кибербезопасности рекомендуют всем организациям, которые могут стать объектами атак, использовать сложные пароли, состоящие из случайных символов, а также ввести двухфакторную аутентификацию.

3 мая представитель NCSC заявил, что иностранные государства пытаются с помощью кибератак похитить результаты исследований коронавируса, связанных в том числе с разработкой вакцины, которые проводят медицинские учреждения и университеты Великобритании. Тремя неделями ранее об увеличении числа кибератак на учреждения, которые занимаются исследованиями коронавирусной инфекции, заявило Федеральное бюро расследований США. 

Ни США, ни Великобритания не назвали страны, которые, предположительно, стоят за этими атаками.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,61 млн человек, умерло 253 тыс., выздоровело около 1,18 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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