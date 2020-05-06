Украинский медбрат: Когда я говорил, что врач в Украине получает €200−400, а медсестры – чуть больше €100, итальянцы переспрашивали: “За час?”

06.05.2020, 5:05, Новости дня

Итальянские медики, узнав, сколько зарабатывают их коллеги в Украине, называли их сумасшедшими и интересовались, откуда такое неуважение. Об этом в интервью сайту “Факты” рассказал медбрат из Киева Глеб Битюков, один из украинцев, которые отправились в Италию для помощи в лечении больных с коронавирусной болезнью COVID-19.

“Они интересовались, сколько мы получаем в Украине. Когда я говорил, что врач получает €200−400, а медсестры – чуть больше €100, итальянские медики наивно спрашивали: “Это за час?” И не могли поверить, когда я отвечал, что за месяц”, – отметил Битюков.

По его словам, в Италии медбрат чистыми за месяц получает около €1600, а те, кто работает с зараженными коронавирусом, имеют €200−250 надбавки.

Больница в регионе Марке, где работала группа украинских специалистов, была полностью переоборудована под прием больных COVID-19, вместо одного создали пять реанимационных отделений, отметил украинец.

“Шприцы, переходники, трубочки – все это есть в неограниченном количестве. Есть в наличии все лекарства – шкафы заполнены ими доверху. Если что-то заканчивается, медработники тут же это заказывают. Здесь пациентам и их родственникам не нужно ничего докупать – в больнице есть все необходимое. И медработнику не нужно отчитываться за каждый шприц, который был использован. Ты просто берешь то, что тебе нужно, и проводишь манипуляцию. Бывает, что ты можешь использовать один шприц, а бывает, и сразу пять – все зависит от пациента. У нас же ты должен записывать, сколько использовал ваты или бинта”, – сказал Битюков.

С 4-го по 25 апреля в Италии работали 20 медиков-добровольцев из Минздрава и Министерства внутренних дел Украины. Среди них – анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты и младший медперсонал. Их целью было помочь итальянским коллегам в лечении больных COVID-19 и получить необходимый опыт.

Битюков называл полученный опыт работы в Италии “одной из самых полезных вещей, которую можно было сделать”.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,62 млн человек, более 254,4 тыс. из них скончались, а 1,185 млн вылечились.