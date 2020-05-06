 

Мособлсуд с 12 мая возобновляет работу

06.05.2020, 4:54, Новости дня

Московский областной суд с 12 мая планирует возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Мособлсуда.

В свою очередь, их коллеги из Московского городского суда сообщили, что возобновление рассмотрения уголовных и гражданских дел в столичных судах пока не планируется.



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