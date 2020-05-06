Goldman Sachs: в 2021 году нефть будет стоить $51

06.05.2020, 4:54, Новости дня

Goldman Sachs повысил прогноз по ценам на нефть марки WTI в 2021 году до $51,38 за баррель с $48,50. Он ожидает постепенного восстановления мирового спроса на нефть и сокращения добычи со стороны ОПЕК+, а также закрытия добычи в других местах, что поможет поддержать цены на нефть в следующем году.

"Добыча нефти начала быстро падать на фоне сокращения масштабов деятельности, закрытия предприятий и сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК/России", — говорится в сообщении Goldman Sachs Equity Research.

"Спрос начинает восстанавливаться, учитывая перезапуск экономики Китая и рост спроса на перевозки в странах с развитой рыночной экономикой", — отмечают аналитики Goldman Sachs.

Наряду с повышением прогноза по WTI Goldman Sachs пересмотрел прогноз цен на нефть Brent до $55,63 за баррель с $52,50 за баррель.

В понедельник, в 10:30 утра по восточному времени, Brent выросла на 1,89% и составила $26,94, а WTI торговалась по $20,19, увеличившись на 2,22%, так как некоторые американские штаты и страны в Европе ослабили карантинные меры через несколько дней, после того как ОПЕК+ заключила соглашение о сокращении производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.

Несмотря на то что производители нефти согласились сократить добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки, соглашение не поддержит цены на нефть в ближайшие недели, поскольку оно не соответствует огромному падению спроса и ожиданиям, сообщил Goldman Sachs, когда была заключена сделка ОПЕК+.

После того как 20 апреля WTI упала до -$37 за день до истечения срока действия майского контракта, глава подразделения Goldman по сырьевым товарам Джеффри Керри заявил, что восстановление цен на нефть в США еще впереди.

Goldman Sachs не ждет слишком быстрого роста цен на нефть в ближайшие недели, он по-прежнему настроен довольно оптимистично в отношении спроса на нефть в 2021 году и того факта, что крупные производители нефти сократят добычу: ОПЕК+ из-за коллективного соглашения, а США и Канада из-за рыночных условий.