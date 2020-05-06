Мнение: Письмо: “Уезжать не хочет”

06.05.2020, 4:42, Разное

Все больше писем приходит про онегиных, которые ухаживают, а секса не хотят. Не через год отношений, а вообще, изначально.

Год назад еще было меньше такого, а сейчас по нарастающей.

Додоярились доярки, таких онегиных все больше. Дальше все будет еще хуже. Дефицит повернется в другую сторону, и чем меньше дояркам будут давать, тем больше им будет хотеться. Уже и не только ради короны, а физическая жажда охватит и будет расти.

Скоро женщины будут секс покупать, но продать его смогут только некоторые молодые КСЖ и казановы, те, у кого есть запас либидо и отсутствие спонтанного желания не действует так пагубно, как на онегиных и большинство КСЖ. А вообще-то действует на всех. Это женщина может оказывать сексуальные услуги через нежелание, ради корысти. Мужчина нет.

Вот такая серьезная проблема. Давайте я два письма из кучи подобных писем опубликую и расскажу потом, в чем ошибка женщин.

Автор первого письма не доярка, хотя щипцы у нее есть, но щипцы небольшие и раньше мужчины такие щипцы не ощущали бы щипцами, потому что по умолчанию секса с новой женщиной хотели почти все, потому что считалось, что это везуха, когда женщина дает. А сейчас не нужно уже такого счастья, этого хочется мало с кем. Не все мужчины пока такие, но многие уже. Особенно благодаря феминисткам и их галдежу, что считать женское тело призом – это опредмечивать женщин. Глаза б мои этих дур не видели. Раньше я в кавычках “феминистки” писала, считая, что есть хорошие феминистки, а теперь вижу, что все феминистки – инфантилки с внешним локусом, которым не додали и должны.

eklmn87

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я уже писала Вам, спасибо Вам и комментаторам большое за разбор!

https://evo-lutio.livejournal.com/895533.html

Тот мужчина полюбил другую. С ним не было ничего больше.

(Скорее всего она еще подслилась в конце, раз причиной называет его любовь к другой. Ему пришлось ее отвергнуть прямо)

Эта история про другого.

Ему 37.

Знакомы давно, вместе работали когда-то, общались иногда позже.

Я вроде ему нравилась, как мне казалось, но были другие мужчины, отношения, и о нем не думала. Переехала, звал к себе в гости, он из столицы, но некогда было.

Еще перед карантином попросился в гости.

Думала дня на 2. Он приехал сказал, обратный возьмёт позже.

Тут объявили карантин.

Он знал о нем, их уже на удаленку перевели, а я только узнала. Я в отпуске бессрочном, работала неофициально. Подрабатываю удалённо.

Живём. Он ухаживает. Романтические ужины, фильмы, прогулки. Все расходы взял на себя, говорит, что это его мужская обязанность, запретил мне доставать кошелёк, ругался, что ношу пакеты и двери сама открываю, и говорил одеть шапку на улицу (это все в шкатулке).

Онегин, семью хочет, детей, говорил об этом.

Я тоже рапунцель, и часики взрываются.

Влюбилась без памяти.

У нас много общего, общие интересы, взгляды и вкусы. Мне с ним хорошо, как ни с кем другим вообще.

Люблю его.

Всё что могу делаю, чтоб ему было хорошо и уютно. Стараюсь создать комфорт, уют, чтоб отдохнул как следует и расслабился во время изоляции.

И он тоже для меня многое делает.

Живём уже больше месяца вместе.

Он говорил, что много лет живёт один уже.

А проблема в том, что я не понимаю его отношения.

Живём как брат и сестра. Он не поцелует и не проявит интерес никак, кроме того что иногда приобнимет или где-то прикоснется или что-то такое, чуть ли не детское.

Я сама первая не хочу ничего проявлять. Колпачок Стесняши очень хочется надеть, но не хочу.

(Очень хочется надеть, но не хочет. Давайте разберемся, что такое колпачок Стесняши. Это когда женщина, доярка обычно, считает, что мужчина очень хочет, но не решается, боится отказа. И надев на мужчину колпачок Стесняши, женщина в короне Спасательницы, приходит к нему на помощь. Обычно ее ждет падение короны сразу или чуть позже. Потому что выясняется, что большого желания у мужчины не было и нет. Он может был не против, а может даже и не хотел, но под нажимом ее инициативы ему пришлось. Если бы она это понимала, ей бы не хотелось надеть на него колпачок. Никому не хочется выглядеть дурой)

Я “фитоняшка”, полный зож, слежу за собой, сейчас тоже.

Его ОЗ выше во всем, кроме имиджа. Мне пофиг на его внешний вид, люблю его и готова смотреть в его глаза вечно, такие живые, тёплые и улыбающиеся.

Не понимаю, я ему просто не нравлюсь или он и правда может стесняться.

(Не понятно, что эти Спасательницы под стеснением имеют в виду. Сильное желание, которое мужчина подавляет от страха, или что-то вроде “можно, если она хочет, а нет, так нет”. Второе может быть, но это не стеснением называется, это называется слабой мотивацией. Женщина может мотивировать мужчину, в том числе и своей инициативой может мотивировать. Но есть разница между красивой инициативой в границах и щипцами. Второе заставит мужчину согласиться, но влечение его станет не больше, а меньше. В следующем письме мы это увидим)

Уезжать не хочет, хотя есть все возможности, по идее значит, тут нормально живётся.

Часто зовёт к себе посидеть/полежать, но я стесняюсь и не ложусь близко, а чаще сажусь подальше.

(Тут посмотрите, что происходит. Он ее зовет полежать рядом. Она ложится не очень близко, но ложится. То есть шаг делает. Он не пододвигается ближе, хотя мог бы сделать этот простой шаг. Она лежит и думает, что она не права в своем стеснении, что он тоже стесняется, и только поэтому не притиснется к ней)

Не понимаю его отношения.

Я придумала себе его интерес?

Ведь если бы интерес был, он бы как все взял бы поцеловал не говоря ни слова, или что-то проявил ещё.

Не делает такого, значит не привлекаю.

(Его вообще секс может не особо привлекать. Он давно живет один. Предыдущая женщина наверняка была дояркой, как все у онегиных, все шелли и рапунцели. А теперь когда они живут как друзья, он уже и привык ее так воспринимать, как подругу. И замечая ее щипцы, он думает, что надо бы наверное сблизиться как-то, но уже неохота)

Запуталась совсем. Помогите, пожалуйста, понять, совсем не вижу своих ходов. И должны ли они быть.

(Не понятно, что она собирается делать дальше. Сидеть с кислятиной на лице, большим ждуном? Отправила бы его домой уже. Или перестала бы ждать от него шагов и воспринимала бы его как друга. Сразу стала бы живей и симпатичней, а не приплюснута к земле. То и другое было бы лучше. А самое лучшее – это если бы она с самого начала вела себя с ним как сексуальная женщина, а не как тумба. Быть сексуальной, но не быть при этом дояркой, очень сложно для женщин с внешним локусом и короной. Они то в башне сидят, то достают щипцы. А просто общаться с мужчиной, немного соблазняя его, но ничего не вытягивая и не ожидая, они совсем не умеют. После следующего письма разберем основные ошибки и этой автора и второй. Можете и сами попытаться увидеть)

Спасибо Вам за все, что Вы делаете.