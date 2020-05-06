Мнение: Тайна коронавируса
06.05.2020, 4:35, Разное
Перед вылетом в штат Аризона в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома Дональд Трамп пообещал предоставить информацию о происхождении коронавируса. Но не сейчас, а через какое-то время.
Мне интересно, президент США блефует? Или американская разведка добыла реальную информацию, что коронавирус – вирус искусственного происхождения?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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