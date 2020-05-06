 

Мнение: Тайна коронавируса

06.05.2020, 4:35, Разное

Перед вылетом в штат Аризона в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома Дональд Трамп пообещал предоставить информацию о происхождении коронавируса. Но не сейчас, а через какое-то время.

Мне интересно, президент США блефует? Или американская разведка добыла реальную информацию, что коронавирус – вирус искусственного происхождения?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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