Мнение: Тайна коронавируса

06.05.2020, 4:35, Разное

Перед вылетом в штат Аризона в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома Дональд Трамп пообещал предоставить информацию о происхождении коронавируса. Но не сейчас, а через какое-то время.

Мне интересно, президент США блефует? Или американская разведка добыла реальную информацию, что коронавирус – вирус искусственного происхождения?

Фотография отсюда