В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с коронавирусом

06.05.2020, 4:30, Разное

В Москве от вызванной коронавирусом пневмонии 5 мая скончались 50 человек. Общее число погибших в столице достигло 866, сообщает оперативный штаб мэрии.

По стране же, с учетом этих данных, с начала вспышки зафиксировали больше 1500 летальных исходов. Число активных случаев, по последним данным штаба правительства, достигло 134 тысяч.

Накануне в Москве также фиксировали смерть у более 50 пациентов с коронавирусом — в первые же дни мая прирост погибших составлял 30-40 случаев. При этом в конце апреля, 28-го и 29-го числа, в московских стационарах умерли рекордные 67 и 65 человек соответственно.

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