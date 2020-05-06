Трамп осмотрел новую фабрику по производству масок в Аризоне

06.05.2020, 4:10, Новости дня

Во вторник президент Дональд Трамп осмотрел новый завод по производству медицинских масок в Аризоне, во время посещения штата, в котором он надеется одержать победу на президентских выборах в ноябре. При этом президент во время осмотра фабрики маску решил не надевать.

Прилетев в Финикс во второй половине дня, Трамп посетил фабрику компании Honeywell International Inc., производящую лицевые маски типа N95 для работников здравоохранения. Объект был введен в эксплуатацию рекордными темпами – менее чем за пять недель из-за нехватки средств защиты в американских больницах.

Президент не надел маску во время осмотра фабрики, хотя все сотрудники во время визита Трампа были в масках, и глава государства пообещал журналистам в Вашингтоне перед отлетом в Аризону, что он, скорее всего, воспользуется этим средством защиты от коронавируса.

Генеральный директор компании Honeywell Дариус Адамчик, который выступил перед Трампом, также был без маски.

Федеральное правительство призывает американцев носить маски, чтобы избежать распространения вируса, даже если люди не чувствуют никаких симптомов COVID-19, респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом. При этом Дональд Трамп до сих пор отказывается надевать маску во время публичных мероприятий.

Во время выступления перед сотрудниками фабрики президент оптимистично оценил способность страны избавиться от эпидемии и шансы штатов на открытие бизнесов, закрытие которых привело к серьезному экономическому кризису и рекордной безработице.

В Аризоне Трамп также принял участие в дискуссии о поддержке коренных американцев. Он воспользовался возможностью, чтобы вновь подчеркнуть необходимость скорого возобновления экономической деятельности в США.

«Пострадают ли некоторые люди? Да. Сильно ли они пострадают? Да. Но мы должны открыть нашу страну, и мы должны открыть ее скоро», – подчеркнул Трамп.

Президент подтвердил планы своей администрации распустить рабочую группу Белого дома по коронавирусу, поскольку теперь власти хотят сосредоточить внимание на новом этапе – открытии экономики после завершения пандемии.

В 2016 году Трамп победил в Аризоне на президентских выборах, обойдя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако сейчас опросы общественного мнения показывают, что президент отстает в этом штате от предполагаемого кандидата от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена.