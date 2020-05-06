Мнение: Пусть свобода заставляет

06.05.2020, 4:05, Разное

Или вот еще “патриотическое творчество”, которое сейчас льется отовсюду.

Сколько ни приходилось слышать, но песня Газманова “Офицеры” всегда вызывала во мне какое-то безотчетное отвращение. Чуть ли не гадливость. “Вот же пошлость какая!” – думал я.

Печально то, что нынче ее стали пьяно реветь повсюду в тройных дозах. Волей-неволей вслушался в слова – и ужаснулся еще больше.

Уже начальная фраза припева бьет нестерпимой фальшью:



“Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом…”

Типо, автор переживает, что офицер, по идее, рискует жизнью – ах-ах, как же жалко беднягу! Но, во-первых, риск – это осознанный профессиональный выбор военного. Это все равно что завывать под гитару – “бедный врач, бедный врач, ты же можешь заразиться…” Ну да; потому что работа такая! И во-вторых: почему офицеры? Пойте тогда уж о солдатах! Думаю, никто не будет спорить, что у солдата “сердце под прицелом” в значительно большей степени, чем у офицера.

Но это еще что; дальше идет вообще перл. Текст по глубине абсурда приближается к Кафке и Беккету:

Офицеры! Россияне! Пусть свобода воссияет,

Заставляя в унисон звучать сердца!

Вдумаемся: свобода… заставляя! Вот что, оказывается, происходит в нашем Зазеркалье: свобода заставляет. Ну а принуждение, видимо, позволяет. Красота!

И что такое “свобода”, по Газманову? А это когда “в унисон (!) звучат сердца”. Сразу вспоминается старый армейский анекдот: “Если вы, гражданские, такие умные – то почему вы строем не ходите?”

В соответствии с этим, легко понять, каким именно образом сердца, заставляемые воссиявшей свободой, звучат в унисон. Вот так: “Ать-два! Ать-два! Ать-два!”

И вот эта унтер-пришибеевщина у нас – Главная Патриотическая Песня. Что ж, какая страна, такой и патриотизм. Такая свобода.

Газманов сейчас из телевизора не вылезает и по другому поводу – рекламирует вместе с Безруковым и Машковым “всенародное голосование по Конституции”, мерзейшее мероприятие, которое к тому ж еще и неизвестно когда будет. Как он так изоврался? Ведь когда-то неплохие песенки писал…