Личное: Я и дети

06.05.2020, 4:02, Разное

Те, кто читают меня давно, регулярно и умеет делать выводы на основании собственных наблюдений, наверняка заметили: я всегда защищаю детей.

Всегда.

Своих детей у меня нет. Однако это не значит, что детей я не люблю. Это означает ровно противоположное: вместо того, чтобы любить только своего ребёнка, я люблю всех детей. Вообще всех.



Фото с ребёнком у меня нет.

Именно поэтому я регулярно пишу о больных детях, которых потом вы спасаете своим кровно заработанным рублём. Спасибо вам, мои дорогие.

Именно поэтому я закрываю выставки в Москве, на которых демонстрируются фотографии голых детей.

Помните, как мы с вами подняли шум и закрыли выставку американского фотографа Стёрджеса? Спасибо вам, мои дорогие.

Именно поэтому я не прохожу мимо дел о сексуальном насилии над детьми.

Я всегда, если вы заметили, освещаю эти дела громко, доходчиво и эмоционально. В отличие от остальных СМИ, блогеров, которые трусливо молчат, опасаясь лобби извращенцев во власти и бизнес-структурах.

Почему?

Да потому, что никто не знает и не хочет знать, как обращаться с травмированными детьми, как об этом писать, как об этом говорить. Проще — отвести в сторону глаза, проехать и жить дальше.

Так вот мне — не проще.

Не отведу. Не проеду. Не промолчу.

Почему? Да фиг его знает, если честно. Может, потому, что у меня сильно развита биологическая потребность — защищать детей. А, может, потому, что дети — лучше нас, и я хочу, чтобы им полегче жилось.

Давайте посмотрим вот это жуткое видео. Оно просто отвратительно, ведь на нём глянцевая женщина, которую многие знают, утверждает, что детей можно бить:

Спонсором показа, как видите, выступает компания BORK — производитель бытовой техники и электроники. Для счастливой, так сказать, семьи, и стоит эта техника немалых денег.

Рудковская подтверждает, что сажает маленького сына Сашу в тёмную комнату (чулан), пугает его ремнём, а папа мальчика может ремешок и применить.

На момент выхода интервью Рудковской Саше было 5, что ли, лет.

А теперь представьте, что чувствует маленький мальчик, которого заперли в тёмный чулан, предварительно пригрозив ему, а, может, и отлупив ремнём?

Это насилие над ребёнком в прямом смысле этого слова. Насилие психологическое. Насилие физическое. Маленький Саша Плющенко — жертва родителей-абьюзеров.

Кто-то вменяемый будет это отрицать?

Когда я пишу посты о жестоком обращении с животными, когда врубаюсь за тигров, которых бьют палками и загоняют в клетки братья Запашные, вы, мои хорошие, всегда на моей стороне.

Вы понимаете: так нельзя. Нельзя издеваться над живым существом — тигром.

Загонять маленького мальчика ремнём в тёмную комнату — это гораздо хуже, чем бить палкой тигра. Тигр большой и сильный. Он хотя бы взбеситься может, наброситься и сдёрнуть когтями скальп с башки дрессировщика-садиста.

А что может маленький Саша Плющенко? Разрыдаться? Закатить истерику? Успокоиться, послушно усесться перед камерой и сказать в неё всё, что прикажет мама?

Когда Регина Тодоренко заявила, что женщины сами виноваты в том, что их бьют, мы всей страной на неё накинулись. Компании Procter & Gamble, Pepsi и прочие бренды прекратили с ней сотрудничество, а журнал Glamour лишил Регину звания «Женщина года».

Рудковская открыто признаётся в том, что в её семье применяется психологическое и физическое насилие в отношение маленького мальчика.

Компания BORK продолжает активное сотрудничество с Рудковской.

Больше скажу: Яна, кажется, является лицом этой торговой марки.

Ледовые площадки России и мира продолжают заключать контракты с родителями маленького Саши — мальчика, который уже, наверное, привык сидеть в тёмной комнате.

Так быть не должно.

Тот, кто обижает ребёнка — любого ребёнка! — мой личный враг.

Я не отступлю.

А вы?