Мнение: Диверсанты-надомники

06.05.2020, 3:50, Разное

Раскрученная поимка диверсионной группы ЦРУ в Венесуэле, в состав которой входили аж целых два американца-ветерана морской пехоты, о которой заявили власти этой страны, на самом деле – продолжение идущей с 2008 года войны между колумбийским картелем Лос Растрохос и венесуэльским картелем Лос Солес (который фактически является интегральной частью венесуэльской армии, да и свое название получил в 1993 году потому, что на погонах венесуэльских генералов изображена звезда Солнце, а именно генералы и являются боссами этого картеля). Главным боссом картеля считается ближайший соратник Уго Чавеса и Николаса Мадуро Диосдадо Кабельо.

Колумбийский Лос Растрохос, входящий в четверку крупнейших колумбийских картелей, ведет довольно ожесточенную борьбу за контроль над западной частью Венесуэлы, ему в этом противостоят конкурирующие боевики Лос Солес, по совместительству работающие военнослужащими Фуэрца Армадас. Стычки и столкновения в этой части страны между преступными группировками регулярны, и почему именно нынешняя стала такой волнительной и раскрученной медийно – видимо, потому, что колумбийцы наняли несколько гринго, но явно продешевили, купив неликвидный товар. Ну как тут упустить такой случай и не рассказать о покушении на революцию со стороны империализма.