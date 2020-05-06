В Днепре с 12 мая возобновит работу общественный транспорт

06.05.2020, 3:45, Новости дня

В Днепре с 12 мая возобновит работу общественный транспорт, сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры днепровской мэрии Игорь Маковцев.

По его словам, будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов.

“Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление”, – сказал он.

В сообщении мэрии отмечается, что “перевозки будут проводиться в соответствии с ограничениями по количеству сидячих мест”.

Карантин в Украине действует с 12 марта. 22 апреля его продлили до 11 мая.

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 26 марта общественным транспортом в Днепре могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

С 11 мая в Украине планируют начать смягчать карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, однако карантин будет продлен до 22 мая.

Вместе с тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин будет продлен и после 22 мая.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.