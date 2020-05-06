Вспышка COVID-19. В Житомире взяли на карантин общежитие

06.05.2020, 3:45, Новости дня

Общежитие на проспекте Мира в Житомире закрыли на карантин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 5 мая сообщила заместитель главы областной государственной администрации Наталья Одарченко. Ее брифинг транслировался на странице ОГА в Facebook.

“Выявлено три случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными”, – сказала чиновница.

Всего в Житомирской области выявлено 448 пациентов с коронавирусом. Сегодня в областном центре умер 89-летний мужчина, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказали на брифинге. Это 11-й летальный исход COVID-19 в регионе.

Брифінг заступниці голови ОДА Наталії Остапченко щодо ситуації по коронавірусу в Житомирській області Posted by Житомирська ОДА on Teisipäev, 5. mai 2020

Очагами распространения коронавируса ранее становились общежития в Киеве и Киевской области.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.