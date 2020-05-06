 

Вспышка COVID-19. В Житомире взяли на карантин общежитие

06.05.2020, 3:45, Новости дня

Общежитие на проспекте Мира в Житомире закрыли на карантин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 5 мая сообщила заместитель главы областной государственной администрации Наталья Одарченко. Ее брифинг транслировался на странице ОГА в Facebook.

“Выявлено три случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными”, – сказала чиновница.

Всего в Житомирской области выявлено 448 пациентов с коронавирусом. Сегодня в областном центре умер 89-летний мужчина, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказали на брифинге. Это 11-й летальный исход COVID-19 в регионе.

Брифінг заступниці голови ОДА Наталії Остапченко щодо ситуації по коронавірусу в Житомирській області

Posted by Житомирська ОДА on Teisipäev, 5. mai 2020

Очагами распространения коронавируса ранее становились общежития в Киеве и Киевской области.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

24.04 / На заседание финансового комитета пригласили представителей МВФ. Нардепов интересует, если ли связь между “антиколомойским” законом и траншем

02.04 / «Единая Россия» предложила особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии

23.04 / Появились фото салона китайского конкурента Aurus Komendant

03.04 / Стало известно о приостановке всех авиарейсов для возвращения россиян

03.05 / Смартфон Google Pixel 4A не впечатляет своей производительностью

05.04 / Пропавших членов семьи Кеннеди объявили погибшими

02.04 / Захарова ответила на обвинения ЕС в «дезинформации» о коронавирусе

02.05 / У Владислава Свешникова и Александра Шаргунова подтвержден коронавирус

12.04 / Правительство Афганистана и талибы провели обмен пленными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска