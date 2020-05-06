Боевики “ДНР” использовали при обстреле Павлополя ракету, находящуюся на вооружении армии РФ – прокуратура

06.05.2020, 3:45, Новости дня

Боевики группировки “ДНР” использовали для обстрела села Павлополя Волновахского района Донецкой области неуправляемую ракету типа НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, сообщила 4 мая прокуратура Донецкой области в Facebook.

Обстрел произошел 3 мая.

“Во время осмотра места происшествия была обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящаяся на вооружении РФ”, – сказано в сообщении.

Найденные доказательства приобщили к материалам уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Офис генерального прокурора планирует в дальнейшем предать материалы в Офис прокурора Международного уголовного суда.

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