 

Боевики “ДНР” использовали при обстреле Павлополя ракету, находящуюся на вооружении армии РФ – прокуратура

06.05.2020, 3:45, Новости дня

Боевики группировки “ДНР” использовали для обстрела села Павлополя Волновахского района Донецкой области неуправляемую ракету типа НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, сообщила 4 мая прокуратура Донецкой области в Facebook. 

Обстрел произошел 3 мая.

“Во время осмотра места происшествия была обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящаяся на вооружении РФ”, – сказано в сообщении. 

Найденные доказательства приобщили к материалам уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). 

Офис генерального прокурора планирует в дальнейшем предать материалы в Офис прокурора Международного уголовного суда.  

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Posted by Прокуратура Донецької області on Esmaspäev, 4. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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