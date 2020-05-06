Ученые: Ожирение и болезнь Альцгеймера могут передаваться через микробиоту

06.05.2020, 3:40, Разное

Здравый смысл и общие знания по биологии говорят нам, что от других людей мы может заразиться только инфекционными болезнями. Новая статья, которая опубликована в журнале Science, ставит эту аксиому под сомнение. Ученые указывают, что накопившиеся научные данные говорят в пользу того, что мы можем «получать» от других людей ожирение, деменцию, сердечно-сосудистые и некоторые другие болезни. Потенциально это может происходить в результате изменения состава микробиоты после передачи номинально безопасных бактерий.

В последние годы ученые много узнали о том, как микробиота (микроорганизмы, которые живут в организме человека и на его поверхности) влияют на здоровье. Например, благодаря исследованиям с участием как людей, так и животных, мы знаем о ее роли в развитии ожирения и болезней сердца. Но о том, что она может принимать участие в передаче неинфекционных болезней от человека к человеку, ученые не раньше заявляли. Не заявляют они этого и сейчас, но в новой статье они указывают, что эта теория нуждается в детальном исследовании.

Известно, что ожирение может распространяться в определенных группах людей. В 2007 году крупное исследование, а котором за 12000 человек наблюдали в течение 30 лет, показало, что люди, у которых есть друг с ожирением, имеют риск развития этого состояния на 57% выше. Подобный феномен описан и для супругов.

В исследованиях на животных было показано, что пересадка микробиоты от мышей с ожирением здоровым мышам резко увеличивает риск ожирения. Проводились и обратные эксперименты: пересадка здоровой микробиоты замедляла у больных мышей прогрессирование болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.

Известны, хоть и не исследованы детально, случаи передачи микробиоты от человека к человеку: внутриутробно от матери к ребенку, переход фекальных бактерий.

«Если суммировать эти данные, вырисовывается перспективная концепция», – сообщил Бретт Финлей (Brett Finlay), профессор Университета Британсой Колумбии в Канаде, ведущий автор исследований, комментарии порталу Gizmodo.

Новая теория сложнее теории передачи инфекционных болезней, которая объясняет роль вирусов, бактерий и других возбудителей. Например, ожирение действительно может «распространяться» среди определенных групп людей. Но на возникновение этого состояния также могут влиять общая среда и генетика. В то же время, окружающая среда и генетические факторы оказывают влияние и на формирование микробиоты. Если действительно существует микробиота, которая увеличивает риск болезни Альцгеймера, это не значит, что после его приобретения болезнь появится у человека на следующее утро. Развитие многих хронических болезней занимает годы или десятилетия. Не все люди, у которых есть факторы риска, заболевают.

Ученые подчеркивают, что речь идет не об одной вредной бактерии, а об изменениях на уровне микробиома, который может самобытно изменяться множеством способов.

Все эти обстоятельства обусловливают то, что новую теорию сложно доказать. Ученые разработали критерии для будущих исследований. Они базируются на классических постулатах Роберта Коха и других концепциях для доказательства, что определенный микроорганизм вызывает конкретную болезнь.

«Мы применили общие концепции передачи микроорганизмов. Самое сложное в этой теории – разделить воздействие диеты и окружающей среды с эффектом микробиоты, так как они находятся в тесной связи», – рассказал Финлей. Он добавил, что новая концепция может оказать большое влияние на здравоохранение.