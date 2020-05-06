 

Международная география “Бессмертного полка” расширяется

06.05.2020, 3:35, Новости дня

Международную акцию "Бессмертный полк" перенесли в онлайн из-за действующих строгих мер коронавирусной безопасности. Заявки на участие в виртуальном шествии поступают из разных стран мира.

Маленькое окно в португальском Лиссабоне. Именно здесь в условиях карантина родилась идея провести акцию "Бессмертный полк" не только в интернете, но и на окнах, у своего дома, так, чтобы фотографию вашего героя увидели даже соседи напротив.

"Это мой дедушка — Молчанов Василий Филиппович. Ветеран Великой Отечественной войны, который прошел до Берлина и получил тяжелое ранение. Наша гордость, гордость всей моей семьи. А это мое окно в городе Лиссабон", — говорит внучка ветерана Жанна Кунчева.

"Бессмертный полк теперь в окнах сотен наших соотечественников по всему миру. И это не преувеличение. К акции присоединилась Франция, Германия, Испания, и список стран продолжает расти.

В карантине, конечно, тяжело найти фотосалон, где можно распечатать фотографию. Да и не у каждого дома есть принтер. Потому многие снимают ролик с цифровой фотографией у окна и потом размещают запись в интернете.

Специальные хештеги, чтобы снятые фото и видео легко можно было найти и почитать историю героев войны. У каждого она своя. Многие родных с фронта так и не дождались.

Как только ситуация с коронавирусом позволит провести акцию на улице, внуки и правнуки обязательно пойдут шествием. Вот уже 5 лет проводятся мероприятия в самом центре городов. Но 9 мая 2020 память почтут на балконах и в онлайн-режиме.

Акция не знает границ. Добралась с юга Европы до севера – до Ирландии. "Бессмертный полк в окне" разных домов и разных городов.

Дети и внуки героев уехали из РФ за рубеж в силу жизненных обстоятельств. Но про подвиг своих близких в годы Великой Отечественной никогда не забывали.

"Даже в иммиграции мы бережно храним семейную память. "Бессмертный полк", несмотря на карантин, прошагает по Ирландии", — говорит президент культурной ассоциации "Русская Ирландия" Кристина Бутусова. И будет шагать как минимум всю эту неделю по всему миру. Присоединиться к акции готовы даже в Латинской Америке. Так что 9 мая — День великой Победы — разные континенты отпразднуют вместе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / В Красноярском крае на незаконном прииске изъяли 27 кг золота

14.04 / В ВШЭ оценили возможность РФ выйти на «американский сценарий» по коронавирусу

02.05 / Инженеры NASA разработали новый аппарат искусственной вентиляции легких

31.03 / Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

11.04 / В Красноярске разрешили возобновить работу некоторым предприятиям и организациям

30.03 / Росмолодежь и Likee запустили флешмоб #МыВместе #ЯОстаюсьДома

26.04 / Трамп и Путин сделали совместное заявление по поводу годовщины встречи на Эльбе

29.03 / По факту гибели пожарного в Ростове-на-Дону начато следствие

14.04 / Еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

03.04 / Эксперт – даже в тяжёлые времена у Москвы и Эр-Рияда общие цели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска