“Поддельные” журналисты с липовыми удостоверениями могут заработать судимость

06.05.2020, 3:35, Новости дня

В РФ развернулась торговля поддельными журналистскими удостоверениями. Этой теме посвящены десятки групп в соцсетях. Мошенники заявляют, что в период самоизоляции этот документ позволяет передвигаться без пропуска. Какую цену просят за липовые пресс-карты и что будет, если предъявить их полиции?

"Все возможные двери внезапно для вас приоткрываются, вам все помогают, выслуживаются". Все это, если верить создателям одной из групп в контакте, возможно, если у тебя есть вот эти "символы власти".

Это обычная пресс-карта и удостоверение журналиста. Масштабную торговлю подделками этих документов развернули в соцсетях с введением в стране пропускного режима. Купить редакционное удостоверение можно за 10 тысяч рублей. Оплата, разумеется, сразу и онлайн-переводом.

– Может возможно после увиденного у курьера сделать оплату? А то написать можно, что угодно, а потом к тебе никто не приедет или привезут филькину грамоту.

– Подтверждение будет через официальный сайт, прекрасно понимаю о чем речь. Просто были неприятные ситуации у коллег с ограблениями курьеров. Сейчас без предоплат никто не работает.

Показать заранее, как будет выглядеть документ, который привезет, а может и не привезет курьер, нам также отказались. Но уверяют: все, якобы, официально. Каждого заплатившего вносят в некую базу, и он становится сотрудником СМИ. Вот только узнать заранее в каком именно издании мы, якобы, будем трудиться также невозможно.

В действительности документа предлагают убедиться через некую редакцию. Ее контакты и сайт дают сами мошенники. Чем закончится такая проверка, сомневаться не приходится.

Поддельные удостоверения сейчас предлагают десятки групп в соцсетях. Многие из таких документов могут быть похожи на карту члена Союза журналистов. Но человеку знающему отличить подделку от оригинала будет несложно.

Как заверили наш канал в руководстве Союза журналистов России, никаких новых удостоверений с введением карантина они не выдавали. А значит, все выписанные в апреле-мае "корочки" Союза журналистов априори подделка.

Есть и советы в соцсетях, как использовать эти поддельные удостоверения. Советуют закрепить на шее как подвеску, и, якобы, никакие патрули полиции и Росгвардии будут не страшны. Но и здесь совет не сработает, даже если представить, что на шею вы повесите действующее удостоверение. Во время карантина все журналисты для передвижения по городу также оформляют цифровой пропуск и получают QR-код в мобильном приложении.

"На съемки мы всегда оформляем вот такие цифровые пропуска. Буквально сейчас я его продлил до 11 мая. И на съемке я только с ним. Конечно, у меня есть удостоверение журналиста, но действует оно только с цифровым пропуском", — говорит журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Так что выгода сомнительна, а вот юридические последствия — вполне реальны.

"При предъявлении заведомо ложного документа человек подлежит уголовной ответственности и ему грозит до одного года лишения свободы, что в принципе достаточно немало. Это уголовное преследование — судимость", — говорит юрист Ринат Мещеров.

Оформить в интернете, особенно, во время самоизоляции можно практически все. Удостоверения помощника адвоката, сотрудника Росгвардии, Верховного суда, врача больницы в Коммунарке или всех сразу. Только после предъявления такого богатого профессионального досье можно сесть и уже не на месяц и не на карантин.